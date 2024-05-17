Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu! Raporlu ilaçlarla ilgili yeni karar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, raporlu kronik Hepatit B ve D, diyabet ve kardiyoloji ilaçlarının artık aile hekimlerince yazılabileceğini bildirdi.

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Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığında düzenlenen "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuştu. Vatandaşlara en kaliteli sağlık hizmetini sunmayı hedeflediklerini bildiren Işıkhan, bu ay içinde yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile vatandaşların tedavileri karşılığında SGK'nin hastanelere ödediği tutarlarda yüzde 50 ila yüzde 75 arasında artış yaptıklarını bildirdi.

Işıkhan, sağlık hizmetinin teknolojik destekle sunulması için uzaktan hasta değerlendirme hizmetlerini de geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, afetlerde yaralananların fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarında 30 seans sonrası tedaviye devam edebilmelerine olanak sağladıklarını söyledi.

Genel sağlık sigortalıların ilaca erişimini kolaylaştırmak amacıyla da gerekli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Işıkhan, "Son bir yılda geri ödeme listemizi genişleterek 128'i kanser ilacı olmak üzere toplam 570 ilacı geri ödeme kapsamına aldık. Böylece 858'i kanser olmak üzere geri ödeme listelerimizde yer alan ilaç sayımızı 8 bin 457'ye çıkardık." diye konuştu.

"Yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlayacağız"

Genel sağlık sigortalıların en güncel ve yenilikçi tedavilere erişimini sağlarken kamu kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla akılcı ilaç kullanımı kapsamında çalışmalar da yaptıklarını dile getiren Işıkhan, "Göreve geldiğimden itibaren Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığımız düzenlemeler ve alternatif tedavi seçenekleriyle yıllık 3,2 milyar lira tasarruf sağlamış olacağız." dedi.

Işıkhan, "Sağlık hizmetinin finansmanını üstlenen Bakanlık olarak, bu hizmetlerin tüm vatandaşlarımıza eşit, etkin, kaliteli ve yeterli düzeyde sunulması öncelikli hedefimizdir. Bu anlamda, genel sağlık sigortalılarımızın sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak için yaptığımız düzenlemelere önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaç sayısını artırıyoruz"

Vatandaşların, raporlu ilaçlarının bir kısmını hastanelere giderek ilgili doktora yazdırmak zorunda olduklarını belirten Işıkhan, şöyle devam etti:

"Hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, raporlu hastalarımızın işini kolaylaştırmak için aile hekimlerinin reçete edebildiği ilaçların sayısını artıran yeni bir düzenleme yapıyoruz. Yaklaşık 2 milyon vatandaşımızın faydalanabileceği kronik Hepatit B ve D tedavisinde, diyabet tedavisinde, kardiyoloji alanında kullanılan ilaçların ilgili sağlık raporlu hastalarımızca hastanelerde sıra beklemeden aile hekimlerine giderek yazdırabilmelerinin önünü açıyoruz. Ayrıca mevcut durumda hekimler tarafından en fazla 3 aylık ilaç reçete edilebiliyorken yeni düzenlemeyle raporu düzenleyen hekim tarafından bir yıla kadar reçete edilebilecek ve hastalarımız tekrar hekime başvurmaya gerek kalmadan ilaçlarını bu süre zarfında 3'er aylık dozda sözleşmeli eczanelerden temin edebilecekler."

"Emeklilerimizin durumlarının farkındayız"

SGK'nin önemli sorumluluk alanlarından birinin de emeklilik olduğunu ifade eden Işıkhan, emeklilere yönelik pek çok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyledi.

Geride kalan 22 yılda emekli aylıklarına yapılan zam oranlarını hatırlatan Işıkhan, "Emeklilerimizin, emeklilik dönemini en iyi koşullarda geçirmelerini sağlamak için Bakanlık olarak yoğun çaba sarf ediyoruz. Bunun için de gelir-gider dengesinin korunduğu, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini inşa etmenin en temel vazifemiz olduğunu biliyoruz. Öncelikle şunu paylaşmak isterim, Sayın Cumhurbaşkanımız da açık bir şekilde ifade etti. Emeklilerimizin, özellikle bir kısım emeklimizin durumlarının farkındayız. Beklentilerinin de farkındayız. Tüm emeklilerimizin daha iyi bir yaşam standardını hak ettiklerini biliyoruz. Bunun için de gece, gündüz demeden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, hükümet olarak son dönemde gerek ekonomik gerek politik yönden ciddi adımlar atıldığını ve en son tasarruf tedbirleri ve verimlilik paketi açıkladıklarını belirterek, "Her kurumumuz gibi biz de bu tedbirleri ve daha fazlasını hayata geçirmeye başladık. Gerek emeklilerimiz gerekse çalışanlarımız bizlere güvensin, Türkiye'yi 22 yılda getirdiğimiz nokta gibi inşallah kısa bir süre içerisinde enflasyonu kontrol altına alarak emeklilerimiz için de tüm vatandaşlarımız için de kalıcı refah artışını sağlayacağız." diye konuştu.

"SGK'yi emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak yapıya kavuşturuyoruz"

Işıkhan, bu yılı "Emekliler Yılı" olarak ilan ettiklerini hatırlatarak, emeklilerin her bakımdan müreffeh bir yaşam sürmelerini istediklerini söyledi.

Emekliler için bu yıldan itibaren bugüne kadar sağladıkları imkanların çeşitlenerek artacağı bir süreci başlattıklarını ifade eden Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumunu yeni bir hizmet modeline taşıyoruz. Nedir bu yeni model? Bildiğiniz gibi SGK, emekliler açısından sadece maaş ve ikramiye ödeyen teknik bir kurumdu. Artık SGK'yi sosyal açıdan da emeklilerimize hizmet verecek, gerçek anlamda emeklilerimizi SGK'ye paydaş yapacak, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürüyoruz. SGK'yi emeklilerimizin hayat kalitesini artıracak arz odaklı hizmetlerle dinamik bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu model kapsamında emeklilerimize yönelik sağlık hizmetlerinden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir yelpazede hizmetler sunulacak."

Işıkhan, emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri, geri bildirimlerde bulunabilecekleri bir iletişim platformunun kurulacağını belirterek, emeklilerin tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabileceğini anlattı.

Emeklilerin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacaklarını bildiren Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını söyledi.

Emeklilere yönelik yeni hizmetler hayata geçiriliyor

Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Paydaşlarımızla görüşmelerimiz neticesinde netleşen desteklerin bir kısmını sizlerle paylaşmak isterim. Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerimizin ücretsiz kullanımına açılacak. Bunun yanında Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilerimize açma kararı aldı. Emeklilerimiz tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek. Sendikalarımızın misafirhanelerinde ve sosyal tesislerinde emeklilerimize özel indirimler sağlanmaktadır.

PTTcell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanıyor. TCDD'de yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. YÖK ile yapılan işbirliği kapsamında Kuşaklararası Dayanışma ve Aktif Yaşlanma temelli 3. Yaş Üniversitesini yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yerli ve milli ödeme sistemimiz olan Troy ile bankalarla yaptığımız protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak."

Yeni SGK hizmet modeliyle, emeklilerin toplumda aktif olarak yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedeflediklerini belirten Işıkhan, bakanlıklar ve kurumlarla görüşmeleri sürdürdüklerini, daha pek çok yeniliği emeklilere ulaştırmayı planladıklarını kaydetti.

Işıkhan, emeklilerin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir emeklilik dönemi geçirebilmeleri için çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Kıymetli emeklilerimizin beklentilerini çok iyi biliyoruz. Şuna emin olun, 12. Kalkınma Planı hedeflerimize ve Orta Vadeli Program'a bağlıyız. Titiz ve disiplinli şekilde yürütülen ekonomi politikasıyla beklentilerinizi karşılayacak, refahlarınızı kalıcı şekilde artıracak duruma gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.