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MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz!

MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;

Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

MSB
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