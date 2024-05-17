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Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözaltı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sosyal medyada 8 yaşındaki kızına müstehcen kelimeler kullanan kadına gözaltı

 Kayseri'de, sosyal medya platformunda 8 yaşındaki kızına şiddet içerikli ve müstehcen kelimeler kullanan kadın gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre polis ekipleri, 8 yaşındaki kızına karşı şiddet içerikli, müstehcen konuşmalar yaptığı videoyu sosyal medyadan yayımladığı iddia edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, S.G'yi (35) gözaltına aldı. Yapılan incelemede S.G'nin eşinden 2018 yılında boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla birlikte yaşadığı tespit edildi.

Şüpheli hakkında "Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali" suçundan adli işlem başlatıldı.

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