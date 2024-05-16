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İsrail'den Türkiye kararı: Erdoğan'ın görev süresi dolana kadar yüksek vergi

İsrail'den Türkiye kararı: Erdoğan'ın görev süresi dolana kadar yüksek vergi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev süresi bitene kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi getirdiklerini açıkladı.

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İsrail hükümetinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görev süresi dolana kadar Türkiye'den ithalata yüzde 100 gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı X'ten Erdoğan'ı hedef alan ve Türkiye'nin İsrail'le ticareti kesmesinin uluslararası hukuka uygun olmadığını söyleyen İsrailli Bakan, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Ekim'de korkunç katliamı gerçekleştiren Hamas'ı savunan bir isim. Kamuoyuna yaptığı açıklamalarda, İsrail'in meşru müdafaa hakkına meydan okuyor. Ankara'nın ekonomik boykot ilanı, Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali anlamına geliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Yahudi düşmanı" olmakla itham eden Smotrich, "İsrail Devleti, uzun yıllar Erdoğan'ın Yahudi düşmanlığıyla mücadele etti. Erdoğan'ın görev süresinin sonunda, Türkiye vatandaşları İsrail düşmanı olmayan aklı başında bir lider seçerse, Türkiye ile ticaretin yeniden rayına girmesi mümkün olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yle ticaretin kesilmesi nedeniyle yeni arayışlar içinde olduklarını kaydeden İsrailli Bakan Smotrich, "Alternatif oluşturmak ve İsrail ekonomisinin Türkiye'ye olan bağımlılığını azaltmak istiyoruz. Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Kıbrıs, Tayvan ve diğer bazı ülkeler bir seçenek olabilir." dedi.

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