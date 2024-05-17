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İsrail Gazze'ye gece boyuncu hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü var!

İsrail Gazze'ye gece boyuncu hava saldırısı düzenledi: Çok sayıda ölü var!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor. İsrail, Gazze'nin farklı bölgelerine gece boyu hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda, en az 14 Filistinli yaşamını yitirdi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. 

İsrail savaş uçakları gece boyu Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesimine hava saldırısı düzenledi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı El-Cauni Okuluna düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli öldü, bazıları da yaralandı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'ne ise gece geç saatlerde 9 kişinin naaşı getirildi. Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise yaralananlar oldu.

Güneydeki Refah kentinde El-Avde Kavşağı yakınlarına düzenlenen saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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