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Togg'dan T10X'te müthiş kampanya! Elinizi çabuk tutun kredi için süre doluyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Togg'dan T10X'te müthiş kampanya! Elinizi çabuk tutun kredi için süre doluyor

Togg'un sınırlı sayıda T10X için başlattığı 12 ay faizsiz veya 30 ay yüzde 1,99 faizli 800 bin liralık kredi kampanyası 20 Mayıs'ta sona erecek.

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Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Sınırlı sayıda T10X için geçerli olan kampanya kapsamında anlaşmalı bankalarda 800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği bulunuyor. Aynı zamanda dileyen kullanıcılar, 800 bin TL krediye yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğiyle de T10X sahibi olabiliyor. Kullanıcılar, T10X'in tüm versiyonlarında geçerli olan kampanyaya 20 Mayıs Pazartesi gün sonuna kadar katılabiliyor.

Süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59’a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.

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