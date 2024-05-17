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Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu

Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu

Cezaevinde tutuklu bulunan 28 Şubat davası sanıklarına yönelik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın af kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu. Doğan, "Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Anayasa'yı uyguladı." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak ve Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezaları 'sürekli hastalık' ve 'bunama' raporları gerekçe gösterilerek kaldırdı.

Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye edildi. Doğan, "Af söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Anayasa'yı uyguladı." dedi.

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