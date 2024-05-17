Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi! Araçtan hediyeye, restorasyona kadar her şey durduruldu
Adalet, Enerji, Milli Savunma ve Tarım Bakanlıkları, hafta başında açıklanan kamuda tasarruf paketine destek vermek için kolları sıvadı. Birçok kalemde tasarruf kararı alan bakanlıklar, harcamalarını kısarak pakete destek verecek.
Kamuda tasarruf dönemi hızlı başladı. Bakanlıkların yanı sıra, kamu kurum ve kuruluşları arka arkaya tasarruf genelgesi yayınlayarak bu kapsamda hangi adımları atacaklarını duyuruyorlar.
Sabah'tan Zübeyde Yalçın'ın haberine göre İlk etapta Adalet, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Milli Savunma ile Tarım Bakanlıkları A'dan Z'ye birçok kalemde tedbirleri hayata geçirdi. Araçtan servise, enerji kullanımından restorasyona birçok kalemde ciddi tasarruf yapılacak. Söz konusu tedbirlere harfiyen uyularak kamu bütçesindeki yük hafifletilecek.
BAKANLIK ARAÇLARI SATILDI
Adalet Bakanlığı, birçok kalemde tasarruf tedbirleri hayata geçirdi. İlk etapta bakanlık bünyesindeki 2010- 2011 model araçlar satıldı ekonomiye kazandırıldı. Yeni araç alınmadı, sayı azaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2012 model bir araca biniyordu. Bir program sırasında araç yolda kalınca, sadece bakan için banka promosyonu kullanılarak yeni araç temin edildi. Adalet Bakanlığı'na ait ama Yargıtay veya AYM gibi kurumlar tarafından kullanılan araçlar ise geri alındı.
GEZİLER İPTAL EDİLDİ
Adalet Bakanlığı, personel ile ilgili de adımlar atarak geçici görevlendirmelere son verildi. Yurt dışı görevler ise çok zorunlu olmadığı sürece iptal edildi. Toplantı ve eğitim amaçlı organizasyonlar ise bakanlık tesislerinde yapılıyor. Ankara dışı görevlerde otel yerine bakanlığa ait misafirhaneler kullanılıyor.