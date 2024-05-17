Bakanlıklarda büyük tasarruf dönemi! Araçtan hediyeye, restorasyona kadar her şey durduruldu

BAKANLIK ARAÇLARI SATILDI

Adalet Bakanlığı, birçok kalemde tasarruf tedbirleri hayata geçirdi. İlk etapta bakanlık bünyesindeki 2010- 2011 model araçlar satıldı ekonomiye kazandırıldı. Yeni araç alınmadı, sayı azaldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2012 model bir araca biniyordu. Bir program sırasında araç yolda kalınca, sadece bakan için banka promosyonu kullanılarak yeni araç temin edildi. Adalet Bakanlığı'na ait ama Yargıtay veya AYM gibi kurumlar tarafından kullanılan araçlar ise geri alındı.



