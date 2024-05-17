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İGDAŞ satılıyor İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek sürprizi

İGDAŞ satılıyor İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek sürprizi

İBB yönetiminin İgdaş'ı satmayı planladığını duyurmasının ardından tepkiler gecikmedi. Yazar Yalçın Bayer, "Topbaş döneminde İGDAŞ satışına karşı gelen CHP’li siyasetçiler şimdi ne diyecekler? Özgür Özel ne diyecek, itiraz edecek mi?" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Mali Hizmetler Daire Başkanı Neslihan Vural, İgdaş'ın 10 milyar dolar değerlemeyle halka arzını planladıklarını açıkladı.

Vural'ın ayrıca otopark şirketi İspark’ın, su şirketi Hamidiye’nin ve ucuz ekmek üreticisi Halk Ekmek’in de satış için potansiyel varlıklar arasında olduğunu söylemesi tartışmaları beraberinde getirdi.

İgdaş’ın halka arz planı ilk olarak 2010’larda gündeme gelmiş ancak hayata geçememişti.

Gazeteci Yalçın Bayer, İBB'de meclis çoğunluğunun CHP'ye geçmesinin ardından atılan adımları eleştirdi.

İstanbul halkı ucuza ekmeği nereden alacak?

Bayer, Hürriyet'teki "Altın yumurtlayan ‘tavuklar’ kesiliyor" başlıklı yazısında İGDAŞ'ın satıldığının açıkladığını belirtti ve tepkisini şu şekilde dil getirdi:

"Yüksek kârlılık oranı olan bu şirketler satıldığında, yüzlerce işçinin işten atılacağı, alan firmanın İGDAŞ hizmetlerine fahiş zam yapacağı açık değil mi? Bu zam kimin cebinden çıkacak? Ekrem İmamoğlu’na oy veren ya da vermeyen İstanbul halkının cebinden çıkmayacak mı? İSPARK otopark hizmetleri daha da kazık olmayacak mı? İstanbul halkı ucuza ekmeği nereden alacak, söyleyin. Halkçı belediyecilik örneği bu mudur? Topbaş döneminde İGDAŞ satışına karşı gelen CHP’li siyasetçiler şimdi ne diyecekler? Özgür Özel ne diyecek, itiraz edecek mi?"

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