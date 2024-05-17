AKTİM Çarşı Ofis projesi yükselmeye devam ediyor

Bilgiçler Yapı, Bayrampaşa'da 130 milyon dolar yatırım bedeliyle 95 bin metrekare üzerinde hayata geçirdiği AKTİM Çarşı Ofis projesinde çalışmalara devam ediyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, ticari gayrimenkullerde yaşanan arz daralması, fonksiyonunu yitirmiş ofis projelerinin yenilenme ihtiyacı karşısında stoktan çıkmasıyla artış gösteriyor. Arz eksikliği nedeniyle, ticari gayrimenkul yatırımcılarının gayrimenkulleri, değerlenmeye devam ediyor.

Ticari gayrimenkul taleplerinde değişim yaşandı

Demografi, iklim değişikliği, teknoloji ve yaşam tarzlarında yaşanan uzun vadeli değişimler karşısında ticari gayrimenkul taleplerinde de büyük değişim yaşanıyor. Mevcut stokta yenileme veya kullanıcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak için yeniden yapılandırma, son dönemde artan trendler arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiçler Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emre Bilgiç, birçok ofis binasının fonksiyon değişikliği sonucu stoktan çıktığını belirterek, 'Hibrit çalışma çağında daha fazla çalışan evden çalışırken, birçok şirket daha küçük ofislere ihtiyaç duyuyor. Salgın öncesi mümkün olduğu kadar büyük şekilde tasarlanan kat planlarıyla karşılaştırıldığında, daha fazla işletme kompakt ancak daha kaliteli alanlara yöneliyor. Bu sebeple ihtiyaçlara cevap vermeyen yapılar dönüşüme girmek zorunda kalıyor. Bu dönüşüm de ticari gayrimenkul stokunda arzda daralmaya sebep oluyor. Arz daralması da ticari gayrimenkullerin değerlenen bir yatırım haline dönüşmesine sebep oluyor.' değerlendirmesinde bulundu.

Nitelikli ticari gayrimenkul projelerine talebin arttığını kaydeden Bilgiç, 'Talep artarken, arzın azalması ticari gayrimenkul yatırımcısının hızlı hareket etme refleksine girmesine sebep oluyor. 2023 yılında dolar yüzde 58, altın yüzde 78 değer artışı görürken, arsa değerlemelerinde yüzde 200 artış yaşandı. Bunun yanı sıra yine ofis ve dükkanlarda da aynı oranda artış yaşandığını gördük. Bu sebeple risk almak istemeyen yatırımcı, ticari gayrimenkullere yöneldi. Diğer yandan ihtiyacını karşılamak isteyen yatırımcılar da satın almaya yöneldi. Öngörülerimize göre arzda daha da daralma yaşanacak.' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da son 7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik inşaat projesi gerçekleştirdik

Bilgiç, İstanbul Bayrampaşa'da hayata geçirdikleri AKTİM - Çarşı Ofis projesinde hareketliliğin devam ettiğini aktararak, 'İstanbul'da son 7 yılda 7 milyar 100 milyon TL'lik inşaat projesi gerçekleştirdik. AKTİM markasıyla hayata geçirdiğimiz diğer projelerimizde ticari gayrimenkul ihtiyaçlarını gözlemleyerek, yeni projemizde nitelikli, donanımlı, teknolojik donatılarla birlikte yeni nesil bir ofis-çarşı projesi ortaya çıkardık.'ifadelerini kullandı.

Projenin tasarımında yatay mimari modelini benimsediklerini belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

'Yüksek plazalarda yaşanan kaosların yaşanmaması için bir tasarım çizgisi belirledik. Bayrampaşa bölgesi lokasyon olarak İstanbul ticaretinin en önemli merkezlerinden biri. 32 bin metrekarelik otoparkı, sosyal donatı alanlarıyla, şehre nefes aldıracak bir proje hayata geçiriyoruz. Değişen iş hayatının bir parçası olarak günün koşullarına ayak uyduran, fiziki ve sosyal olarak firmaların ihtiyaçlarını karşılayabilen modern ofis binaları, önümüzdeki dönemde de öne çıkacak. İnşaat teknikleri, enerji verimliliği, güvenlik sistemleri ve işlevsellik bakımından çoktan miadını doldurmuş birçok ticaret merkezinin yanı sıra, her bakımdan günümüze modernize edilmiş haliyle AKTİM Çarşı Ofis projesi, yükselmeye devam ediyor.'

Bayrampaşa'da 130 milyon dolar yatırım bedeliyle 95 bin metrekare üzerinde hayata geçirilen projede, 338 bağımsız bölüm bulunuyor. Modüler yapıda tasarlanan ofis bloğunda, istenen metrekarelerde ofis tasarlanabiliyor.