HDI Sigorta ile PSA Finans kasko güvencesi için güçlerini birleştirdi

HDI Sigorta, 'PSA Kasko' adlı ürün için PSA Finans ile iş birliği anlaşması imzaladı.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, HDI Sigorta, kolay ve hızlı bir süreçle uçtan uca bayide kredi başvurusu ve kredi kullanma deneyimi sunan PSA Finans ile iş birliği anlaşmasına imza attı.

İki firmanın güçlerini birleştirdiği ve stratejik açıdan önem taşıyan iş birliği anlaşması sonucu adlı ürün otomotiv bayileri üzerinden müşterilerin kullanımına sunulan PSA Kasko'dan, Stellantis'in bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında otomotiv bayilerinde müşteriler faydalanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HDI Sigorta Genel Müdürü Firuzan İşcan, pazarın güçlü firmalarıyla iş birliği gerçekleştirmenin acentelere daha nitelikli çözümler sunmak için önem arz ettiğini belirtti.

'PSA Kasko isimli markalı kasko ürünümüzün satışını gerçekleştireceğiz'

İşcan, HDI Sigorta olarak Türkiye'nin her noktasında iş ortakları aracılığıyla hizmet sunup, müşterilerini uluslararası ekonomik gücün tüm olanaklarıyla buluşturdukları aktararak, şu ifadeleri kullandı:

'Müşterilerimize sigorta ve kasko konusunda da birçok farklı ürün ve çözüm sunuyoruz. Kolay ve hızlı süreciyle uçtan uca otomotiv bayisinde kredi başvurusu ve kredi kullandırımı deneyimi sunan PSA Finans ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sonucunda PSA Kasko adlı ürünümüzle pazardaki yerimizi almış olduk. Bu sayede dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis bünyesinde yer alan Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalı araçların satışı sırasında otomotiv bayilerinde PSA Kasko isimli markalı kasko ürünümüzün satışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca PSA Kasko ürünümüzle HDI Sigorta'nın standart kasko ürünündeki genişletilmiş teminatlarıyla herhangi bir ön muafiyet olmaksızın yetkili servis ve orijinal parça güvencesi de sunuyoruz.'

- 'Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz'

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık da PSA Kasko ile müşterilere etkili bir çözüm sunacaklarının altını çizdi.

Balçık, 'Peugeot, Citroen, Opel ve DS Automobiles markalarımıza özel olarak tasarladığımız PSA Kasko ürünümüzü HDI Sigorta ayrıcalıklarıyla müşterilerimize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Yeni iş birliğimiz, müşterilerimize daha geniş kapsamlı ve etkili koruma sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtmaktadır. Müşterilerimizin talep ve beklentilerini en iyi şekilde karşılayarak, ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz.' görüşünü paylaştı.

Stellantis Türkiye Parça ve Servisler Genel Müdürü Mehmet Akın ise araç sahiplerine kaliteli ve güvenilir bir servis deneyimi yaşatmak için sundukları marka kasko hizmetini HDI Sigorta ile de sunacak olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Akın, PSA Kasko ile hasar onarımı gerektiren durumlarda uzman kadroları gözetiminde ve orijinal yedek parçalar kullanılarak hızlı ve güvenilir şekilde tamamlanacağını ve araç sahiplerinin yollarına yetkili servis güvencesiyle ilk günkü gibi devam edeceklerini dile getirdi.