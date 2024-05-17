BIST 10.527
DOLAR 32,28
EURO 35,03
ALTIN 2.473,02
HABER /  EKONOMİ

Borsa İstanbul'ta tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul'ta tüm zamanların rekoru kırıldı

Borsa İstanbul 100 endeksi, 7 işlem günü aranın ardından bugün gün içi tarihi zirvesini yenilerken; bankacılık endeksinde yükseliş, gün içinde yüzde 3'ün üzerine kadar çıktı.

Abone ol

Borsa İstanbul, dünkü yükselişine bugün de devam ederken; BIST 100 endeksi gün içi tarihi zirvesini 10.524 puana taşıdı. Bankacılık endeksindeki yükseliş ise, gün içinde yüzde 3'ü aştı. Yabancı yatırımcının hisse senedi ve özellikle tahvil piyasasına güçlü girişinin yanında, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüş borsayı destekliyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,96 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,11 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 1,59 artışla günü 10.319,96 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve açıklanan verilerden alınan sinyallerle karışık bir seyir izliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde TÜFE ile ABD’de öncü endeks verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ÖNCEKİ HABERLER
İGDAŞ satılıyor İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek sürprizi
İGDAŞ satılıyor İspark, Hamidiye ve Halk Ekmek sürprizi
FIFA, Filistin'in "İsrail'in futboldan men edilmesi" talebini konseyde karara bağlayacak
FIFA, Filistin'in "İsrail'in futboldan men edilmesi" talebini konseyde karara bağlayacak
AKTİM Çarşı Ofis projesi yükselmeye devam ediyor
AKTİM Çarşı Ofis projesi yükselmeye devam ediyor
HDI Sigorta ile PSA Finans kasko güvencesi için güçlerini birleştirdi
HDI Sigorta ile PSA Finans kasko güvencesi için güçlerini birleştirdi
Şimşek açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Şimşek açıkladı: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
Togg'dan T10X'te müthiş kampanya! Elinizi çabuk tutun kredi için süre doluyor
Togg'dan T10X'te müthiş kampanya! Elinizi çabuk tutun kredi için süre doluyor
Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu
Af kararının ardından Orgeneral Çetin Doğan tahliye oldu
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz!
MSB duyurdu: Suriye ve Irak'ta 7 terörist etkisiz!
Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Yürüyen merdiven bozuldu metrobüs durağında izdiham çıktı!
Yürüyen merdiven bozuldu metrobüs durağında izdiham çıktı!
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
SPK onay verdi: Borsaya iki şirket daha geliyor
TÜİK verileri açıkladı! Konut satışı azaldı
TÜİK verileri açıkladı! Konut satışı azaldı