‘Atatürk’e hakaret' suçundan aranan kişi yakalandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; Bilecik’te ‘Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret’ suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.Abone ol
Bilecik’te ‘Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret’ suçundan 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığınca; ‘Atatürk’ün Hatırasına Alenen Hakaret’ suçu ile 1 yıl 14 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Adli makamlarca tutuklanan şahıs Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.