Koçtaş ve Migros müşterilerine özel kampanya başlattı

Koçtaş ve Migros, yapılan işbirliği kapsamında Koçtaş mağazalarından gerçekleştirilecek 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira puan, 1500 lira ve üzeri alışverişlerde ise 100 lira değerinde "money" kazanma imkanı sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş ve Migros, işbirliğine giderek müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu.

Migros müşterileri kendilerine sunulan avantajlar kapsamında, Koçtaş mağazalarından yapacakları 2 bin 500 lira ve üzeri alışverişlerde 250 lira puan kazanma fırsatı yakalıyor.

5 Haziran'a kadar geçerli olacak kampanyaya katılmak isteyen Migros müşterileri, belirtilen kampanya kodunu kullanarak tek seferlik bir işlemle avantajdan faydalanabilecek.

Koçtaş mağazalarından yapılacak 1500 lira ve üzeri alışverişlerde ise 100 lira değerinde "money" kazanma fırsatı sunuluyor.

31 Mayıs'a kadar devam edecek kampanya, Money Kart, Money Bonus veya Money Kart özellikli kartlar üzerinden yapılacak 1500 lira ve üzeri alışverişlerde geçerli olacak.