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Gazze için "Savaş durmazsa Dünya sursun"çağrısı! PSK. Ege Ebrar Önür'den farkındalık eylemi

Gazze'de 7 aydır sürmekte olan katliamda çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişi İsrail tarafından katlediliyor. Psikoterapist Ege Ebrar Önür, Gazze için dikkat çeken bir farkındalık eylemine imza attı ve Gazze'deki soykırımı protesto için farkındalık eylemi başlattı.

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Önür, katılımcıları 3 dakika boyunca nerede ve ne konumda oldukları fark etmeksizin bütün teknolojik aygıtları bir kenara bırakarak 'Savaş durmazsa dünya dursun' eylemine davet etti.

Katılımcıları 3 dakika boyunca tüm teknolojik aygıtları kapatarak savaşın etkisini hissetmeye davet eden eylem, 23 Nisan'da 1 milyon kişiye ulaştı. İkinci eylem 19 Mayıs'ta gerçekleşecek. Bu proje ortaya nasıl çıktı? Böyle bir eylem planının tam olarak amacı nedir? Neden özellikle milli bayramlar tercih edildi? Hepsini ve daha fazlasını canlı yayında Hadi Özışık Perde Arkası’nda soruyor Uzman Klinik Psikolog Ege Ebrar Önür yanıtlıyor.

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