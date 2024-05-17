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Evet-hayır yarışmasını sunuyordu! Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Evet-hayır yarışmasını sunuyordu! Ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti

Evet-Hayır yarışması ile hafızalara kazınan ünlü sunucu Erkan Yolaç hayatını kaybetti.

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Televizyon dünyasının ünlü isimlerinden Erkan Yolaç 89 yaşında hayatını kaybetti. Yolaç’ın vefatına yönelik yapılan açıklama şöyle:

"Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç’ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00’de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.”

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