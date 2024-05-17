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Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak

Emekliler ile ilgili yeni çalışma: Kamu tesislerinde indirim uygulanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni çalışmaları duyurdu. Buna göre emekliler, kamu tesislerinden yüzde 15 indirim ile faydalanabilecek. KYK bünyesindeki yurtlar yaz aylarında emekliler için ücretsiz kullanıma açılacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, emekliler ile ilgili yeni uygulamalarını açıkladı.

"Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Işıkhan, Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtların 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacağını açıkladı.

Emeklilerin hayat kalitesini artıracaklarını belirten Işıkhan, "Bankalardan odalara, sendikalardan meslek odalarına, özel sektörden kamu kuruluşuna kadar birçok paydaşımız destek verdiler" dedi.

Emekliler için netleşen yeni uygulamalar şu şekilde:

"Emekliler.gov.tr" internet sitesi üzerinden emekliler için yapılan çalışmalar ve faaliyetler paylaşılacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar 1 aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı kendi bünyesindeki tesisler ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konuk evlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

PTTcell tarafından emeklilere özel emekli paketi oluşturuldu. PTT Kargo’da emeklilere özel indirim yapılacak. TCDD Demiryollarında ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.

TROY ile bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde emekli kartları aracılığı ile fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

Haberleşme, ulaşım, zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşma emekliler için hayata geçirilecek.

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