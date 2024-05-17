Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere indirim ve kredi müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım sektöründe atılacak yeni adımları açıkladı. İlk defa üretim yapacak çiftçilerine faiz indirimi sağlanacağını belirten Erdoğan, "Ekipman kredisini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. " dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "Sürdürülebilir Tarım ve Tarımda Markalaşma" temasıyla düzenlenen Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde muhalefetin ezberi olan 'Tarım bitti' tezlerinin ne kadar içi boş, temelsiz ve gerçek dışı olduğunu rakamlarla teyit ettik. Türkiye'nin tarım ekosistemini geliştirmek için herkesin fikrine, katkısına, eleştirisine, önerilerine sonuna kadar açığız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kırmızı ve beyaz et fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalı hareketleri yok sayamayız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha kıymetli gören sömürgeciler, bunları tahakküm altına almak için her yola başvurdular. Bize insan hakları dersi veren Batılı ülkelerin pek çok Afrika ülkesinde neler yaptığını çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere müjde

Erdoğan, konuşmasında çiftçilere yönelik müjdeleri de sıraladı:

"Tarımın ana vatanı olan Anadolu'da yerelden kalkınma ilkesi ile kırsal kalkınma süreci başlatıyoruz. 5 milyar lira sağlayacağımız projeyi Tarım bakanlığımız açıklamaya başlayacak. 20 bin vatandaşımıza istihdam sağlayacağız. Yeni uygulamaları ay başında kamuoyu ile paylaştık. Çiftçilerimiz ilave faiz kar payı indiriminden yararlanacak. İlk defa üretim yapacak çiftçilerimize faiz indirimi sağlanacak.

Ekipman kredisini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçük baş için krediyi 400 binden 600 bine, büyük baş için krediyi 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkarıyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa ne kadar iş kolu oluşturursak ekonomimiz için o kadar güzel olacak. Kadın çiftçi kredisini de 1 buçuk milyondan 2 buçuk milyon liraya yükseltiyoruz."