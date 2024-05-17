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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Uluslararası Helal Kongresi"nde konuştu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Uluslararası Helal Kongresi"nde konuştu

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Lokman Hekim Üniversitesince düzenlenen "Uluslararası Helal Kongresi"ne katıldı. Erbaş burada yaptığı konuşmada, haramın kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

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Erbaş, buradaki konuşmasında, insanın üstün vasıflarla donatılmış bir varlık olduğunu belirterek, insanların saygınlığını koruyarak hayat yolculuğuna devam edebilmesi için riayet etmesi gereken ilkelerin olduğunu kaydetti.

Helal ve haramın insanlar açısından önemine değinen Erbaş, "Rabb'imizin bizlere haram olarak işaret ettiği boyut, esas itibariyle bilgi, varlık, gaye ve ahlak açısından insanın Rabbine, kendisine ve çevresine duyduğu üstün saygının ve devamlılık arz eden içselleştirilmiş bir şuurun gereği olarak uzak durulması gereken hususlardır." değerlendirmesini yaptı.

Erbaş, haramın kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Esasen yaratılış gayesi, yaratıcısıyla ilişki ve insani vasıflar bağlamında kişinin kalitesini belirginleştiren bu çizgiler karşısındaki duruşu ve salim fıtratına uygun bir şekilde sergilediği tutum ve davranışlardır. Rabb'imiz Kur'an-ı Kerim’de 'Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının' buyurarak, bütün müminleri helal çizgisinde kalmaları noktasında her vesileyle uyarmaktadır."

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