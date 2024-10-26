NASA'dan Elon Musk için soruşturma talebi!

NASA Yöneticisi Bill Nelson, SpaceX’in kurucusu ve Donald Trump destekçisi Elon Musk ile Vladimir Putin’in 2022 sonlarından bu yana “düzenli temas halinde” olduğunu öne süren Wall Street Journal haberinin soruşturulması çağrısında bulundu.

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SpaceX'in kurucusunun Rus liderle “kişisel konular, iş ve jeopolitik gerilimler” hakkında görüştüğünü belirten haber, SpaceX'in NASA ve ABD ordusuyla olan ilişkileri nedeniyle Musk’ın hassas devlet bilgilerine ve ABD istihbaratına erişmiş olabileceği endişesi yaratarak ulusal güvenlik kaygılarını gündeme getiriyor.

“Bu hikayenin doğru olup olmadığını bilmiyorum. Araştırılması gerektiğini düşünüyorum,” diyen NASA Yöneticisi Bill Nelson, Semafor’dan Burgess Everett’e açıklamada bulundu.

“Eğer Elon Musk ile Rusya Devlet Başkanı arasında birden fazla görüşme olduğu doğruysa, bunun özellikle NASA, Savunma Bakanlığı ve bazı istihbarat kurumları için endişe verici olacağını düşünüyorum.”

Son bir yıl içinde bazı ABD’li yetkililer, Musk’ın Rusya gibi ABD karşıtlarıyla olan etkileşimlerine karşı istihbarat endişeleri dile getirdi, ancak ABD istihbarat topluluğu, Musk’ın bir Amerikan vatandaşı olması nedeniyle bu etkileşimleri araştırmaktan çekiniyor, konuyla ilgili bilgi sahibi bir yetkili CNN’e açıkladı.

Beyaz Saray’dan birçok yetkili, Musk ile Putin arasındaki temaslardan haberdar olmadıklarını gazeteye söyledi ve gazete, görüşmelerin “hükümet içinde sıkı bir sır olarak tutulduğu” bilgisini verdi. Görüşmeler, mevcut ve eski ABD, Avrupa ve Rus yetkililer tarafından da doğrulandı.

PUTİN'DEN STARLİNK TALEBİ

Gazete, bir örnekte Putin’in, Musk’tan Starlink uydu internet hizmetini Tayvan üzerinde aktif hale getirmemesini “Çin lideri Xi Jinping’e bir iyilik olarak” talep ettiğini aktardı.

Musk, Journal’ın yorum taleplerine yanıt vermedi.

Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, Cuma günü yaptığı açıklamada haberleri gördüğünü ancak Beyaz Saray’ın “bunu doğrulama konumunda olmadığını” ve soruları Musk’a yönlendirdiğini belirtti. Bir Pentagon sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığı’nın “herhangi bir bireyin güvenlik izni, gözden geçirme durumu veya personel güvenlik politikalarıyla ilgili konular hakkında yorum yapmadığını” ifade etti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise gazeteye, Musk ve Putin'in yalnızca bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu görüşmede “uzay ile mevcut ve gelecekteki teknolojiler” konularını ele aldıklarını söyledi.

KAYNAK: CNN