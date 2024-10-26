Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) yönelik düzenlenen terör saldırısıyla ilgili konuştu. Terörün hedefine ulaşamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacak, iç cephemizi sarsamayacaklar, ezeli ve ebedi kardeşliğimize pusu kuramayacaklar." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda düzenlenen "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130 Bin Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Alandaki katılım ve coşkuya dikkati çeken Erdoğan, "Maşallah bu coşkunuz, bu kararlılığınız son seçimlerde nereye gittiğinizi gösterdi ve son seçimlerden büyük bir zaferle çıkarak bugünlere geldik." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, havalimanından miting alanına vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 1,5 saatlik gecikmeyle geldiğini belirterek, vatandaşlardan haklarını helal etmelerini istedi.

Kardeşlik, barış ve tarih şehri Hatay'da çok önemli bir tören vesilesiyle beraber olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizleri buluşturan Rabb'ime sonsuz hamdolsun. 'Hatay'ı alın.' dedik ve aldınız. Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Öncelikle Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşadık. 31 Mart seçimleri sürecinde en fazla örselenen, hırpalanan, tartışma konusu yapılan şehirlerimizin başında Hatay geliyordu. Geriye dönüp baktığımızda üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken maalesef başkaları da kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay, belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmişti. Hatay gündelik siyasetin ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Tek gündemi Hatay'a hizmet olacak bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleri ile beraber inşallah çift gözlü olacak, dört gözlü olacak ve Cumhurbaşkanı'yla birlikte burası yeniden ayağa kalkacak. 31 Mart'ta Hatay'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç bekliyorduk, Hatay halkı da bizim bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Büyükşehir Belediyesi ile toplam 8 ilçemizin emaneti, emin ve ehil ellere sayenizde teslim edildi. Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti'li kardeşlerimle birlikte MHP'li kardeşlerime, bunun yanında muhalefetten umudunu keserek adaylarımıza destek olan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Rabb'im hepinizden, tüm Hataylı kardeşlerimden razı olsun."

"Her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart akşamı sandıkların kapanması ile seçim yarışının bittiğini, Hatay'a hizmet yarışının başladığını ifade etti.

Önemli olanın Hatay'ın bir an önce ayağa kalkması olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önemli olan Hatay halkının birliği, beraberliği ve dayanışmasıdır. Cumhur İttifakı olarak sizlerin teveccühüne layık olmaya çalışacağız. Beşeri ve kültürel zenginliğimizin sembol şehri Hatay, bundan sonra belediyecilik hizmetlerinde de artık parmakla gösterilecek. 31 Mart'ta 10 yıllık fetret devrinden kurtardığımız Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Hatırlayın. 'Oy yoksa hizmet de yok.' diyenlerden değil, bize oy versin veya vermesin Hataylı kardeşlerimizin tamamına hizmet götürenlerden olacağız. Hataylı kardeşlerim şunu çok iyi bilsin. Biz de ayrımcılık, ötekileştirme olmaz. Biz de insanları kökenine, meşrebine, görüşüne göre tasnif etmek olmaz. Bizde aslolan milletimizin takdiridir, muhabbetidir, hayır duasını almaktır. Siz bize inandınız, bize itimat ettiniz, bize güvendiğinizi gösterdiniz. İnşallah biz de her günü fırsat bilecek ve sizlere aşkla hizmet edeceğiz."