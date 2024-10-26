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Öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Öldürdüğü domuzu aracının arkasına bağlayıp sürükledi

Kayseri'de öldürdüğü domuzu kamyonetinin arkasına bağlayıp kilometrelerce sürükleyen şüpheli yakalandı.

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Kayseri'de öldürdüğü domuzu aracının arkasında sürükleyen sürücüye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabında yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntü üzerine çalışma başlattı.

Öldürdüğü domuzu aracına bağlayıp sürükleyen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgi maddelerince cezai işlem uygulandı, "Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında da adli işlem yapıldı.

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