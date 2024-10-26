ABD'li sanatçı Beyonce, ABD Başkan adayı Harris'e desteğini açıkladı

ABD'li şarkıcı Beyonce, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminde ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı.

Abone ol

The Hill'in haberine göre, Harris için Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen seçim mitingine, ABD'li müzisyen Beyonce ile şarkıcı ve söz yazarı Kelly Rowland katıldı.

Mitingde konuşan Beyonce, halka "oy vermeliyiz" mesajı verirken "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi - 248 yıl önce başlayan bir şarkı." dedi.

Beyonce, "Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı, mitingde bir ünlü ya da politikacı olarak değil; çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu "özgürlüklere" sahip olmasını isteyen bir anne olarak bulunduğunu kaydetti.

Rowland ise "Kamala Harris ve Tim Walz ile yeni bir yol çiziyoruz." diyerek toplum, eşitlik, güç, nezaket ve umut üzerine yeni bir "Amerikan hikayesi" yazma çağrısında bulundu.