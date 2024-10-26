Tükettiğiniz besinlerin ne kadar sağlıklı olduğunu biliyor musunuz? Gıda katkı maddeleri tehlike saçıyor

Medipol Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Gizem Özölmez, tüketilen gıdaların içerdiği katkı maddelerinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılan gıda katkı maddelerinin, doğru kullanılmadığında ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

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Günlük hayatımızda sıkça tükettiğimiz paketli gıdalar, içerdiği katkı maddeleriyle sağlığımızı tehdit ediyor olabilir. Raf ömrünü uzatmak amacıyla eklenen renklendiriciler, koruyucular ve tatlandırıcılar, yiyeceklerin görünümünü ve lezzetini korusa da sağlığımız üzerinde ciddi etkiler bırakabiliyor. Medipol Üniversitesi Sefaköy Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Özölmez, bu katkı maddelerinin insan sağlığı üzerindeki risklerini anlattı.

Gıda katkı maddelerinin tehlikeleri

Diyetisyen Özölmez, gıda katkı maddelerinin, özellikle renklendiriciler, koruyucular, antioksidanlar, tatlandırıcılar ve jelleştiriciler gibi birçok farklı türü olduğunu belirterek, bunların yaygın olarak gofret, kek, et ve süt ürünleri gibi paketli gıdalarda bulunduğunu söyledi. Özölmez, “Bu maddeler, gıdaların raf ömrünü uzatırken, bilinçsiz kullanımda insan sağlığını ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle alerjik reaksiyonlar, metabolik problemler, sindirim sorunları ve bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.” dedi.

Risk altındaki gruplar

Gıda katkı maddelerinin etkileri konusunda risk gruplarını uyaran Özölmez, “Hamileler, emziren anneler, yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireyler, katkı maddelerine karşı daha dikkatli olmalıdır. Bu grupların beslenme alışkanlıklarını düzenleyerek, hazır gıdalardan kaçınmaları ve dengeli bir beslenme programı takip etmeleri büyük önem taşır.” şeklinde konuştu.

Dengeli ve bilinçli beslenmenin önemi

Beslenme düzeninde, sağlıksız gıdalardan uzak durulması gerektiğini vurgulayan Özölmez, katkı maddelerinin denetimlerle sınırlandırılmasının ve riskli grupların bilinçlendirilmesinin önemini şu sözlerle aktardı: “Tek tip beslenme yerine sağlıklı ve dengeli bir beslenme modeli tercih edilmelidir. Bu sayede sağlığımızı koruyabilir ve gıda katkı maddelerinin olumsuz etkilerinden kaçınabiliriz.” dedi. Katkı maddelerinin beslenme düzeninden tamamen çıkarılmasının zor olduğunu belirten Özölmez, bilinçli tüketim ve üreticilerin koyduğu miktarların denetlenmesinin sağlıklı bir yaşam için kritik olduğunu ifade etti.