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TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı! Sağlık Bakanlığından yaralıların durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan'daki tesislerine yönelik terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşımızdan 15'i taburcu edildi. 7 yaralımızın durumu stabil olup tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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