BIST 8.908
DOLAR 34,28
EURO 37,08
ALTIN 3.024,42
HABER /  GÜNCEL

Bursa'da 2 milyon lira değerinde 25 ton kaçak gübre ele geçirildi

Bursa'da 2 milyon lira değerinde 25 ton kaçak gübre ele geçirildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde piyasa değeri 2 milyon lira olan 25 ton kaçak gübre ele geçirildi.

Abone ol

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte gübre imal ve ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında Bursa-Balıkesir kara yolu Taşköy Mahallesi mevkisinde, A.B. idaresindeki tır durduruldu.

Tırda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon liralık faturasız 25 ton kaçak olduğu değerlendirilen gübre ele geçirildi.

Gübreler, analiz yapılmak üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, söz konusu kişilere idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor'dan müthiş geri dönüş!
Sivasspor'dan müthiş geri dönüş!
Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisinin ülkeye gelişini "tarihi" olarak nitelendirdi
Somali Cumhurbaşkanı, Oruç Reis gemisinin ülkeye gelişini "tarihi" olarak nitelendirdi
Binlerce öğretmen adayı bekliyordu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Binlerce öğretmen adayı bekliyordu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
Van'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Van'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur
Hamas: İsrail'in Gazze'deki hastane baskını ABD destekli savaş suçudur
Norveç'ten sürpriz sosyal medya kararı! Resmen yasak getirildi
Norveç'ten sürpriz sosyal medya kararı! Resmen yasak getirildi
İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı
İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı
Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz
Beşiktaş'tan Yunus Akgün açıklaması: Verilen ceza için...
Beşiktaş'tan Yunus Akgün açıklaması: Verilen ceza için...
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
PKK'ya bir çizik daha! Operasyon anı anbean paylaşıldı
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti
Sakarya'da asansör kazası: 2 işçi hayatını kaybetti