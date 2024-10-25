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Binlerce öğretmen adayı bekliyordu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Binlerce öğretmen adayı bekliyordu: Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmen alımı için yapılan sözlü sınavın ertelenmesine neden olan davaların reddedilmesiyle, Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçlarını bu akşam 22.00’de e-Devlet üzerinden açıklayacak. İtiraz süreci 28 Ekim - 1 Kasım arasında alınacak ve atama tercihleri 14-20 Kasım’da yapılacak.

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Sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında 2 Temmuz - 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci, yönetmelikteki değişiklikler üzerine açılan davalar nedeniyle ertelenmişti.

Yönetmelik değişikliği ile sözlü sınavın etkisi %100’den %50’ye indirilmiş ve adayların KPSS puanları ile sözlü sınav puanları eşit ağırlıklı olarak değerlendirilmişti. Danıştay’ın yürütmeyi durdurma taleplerini oy birliğiyle reddetmesinin ardından Bakanlık, sonuçları açıklama kararı aldı.

Saat 22:00'de sonuçlar açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre adaylar, sonuçlarını bu akşam saat 22.00 itibarıyla e-Devlet platformundan öğrenebilecek.

İtirazlar ise 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında alınacak ve 11 Kasım’da sonuçlanacak.

Atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak, sonuçlar ise 23 Kasım’da duyurulacak.

 

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