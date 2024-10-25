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Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz

Mehmet Şimşek: BIST 50'deki açığa satış yasağını kaldırmayı değerlendiriyoruz

Borsa İstanbul'da devam eden açığa satış yasağı ile ilgili açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "BIST 50'deki açığa satış yasağının kaldırılmasını değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

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ABD'de temaslarına sürdüren Bakan Mehmet Şimşek yatırımcılarla bir araya geldi.

BIST 50 MÜJDESİ

Şimşek, ABD’de Brookings Enstitüsü’nde yaptığı sunumda, BIST 50'de açığa satış yasağının kaldırılmasının değerlendirildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Borsa İstanbul’da 6 Şubat depremlerinden sonra getirilen açığa satış yasağının kaldırılacağına yönelik çalışmaların olduğunu açıkladı.

Şimşek, “BIST 50 'deki açığa satış yasağının kaldırılmasını değerlendiriyoruz” dedi.

MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER GEVŞETİLİYOR

ABD’de Brookings Enstitüsü’nde bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, “Makro ihtiyati tedbirlerin gevşemesinde sırada ne var?” başlıklı kısmında, değerlendirilmekte olan sonraki adımlar arasında BIST 50 endeksinde açığa satış yasağının kaldırılmasına yer verdi.

İlgili sunumda Şimşek, kredi faizleri üzerinde sınırlama olmadığını ve döviz korumalı mevduatlardan da kademeli olarak uzaklaşıldığını aktardı.

PİYASALARDA KONULUŞULUYORDU

Bloomberg’in haberine göre, ekonomi yönetiminin BIST’te açığa satışın kurallarında gevşemeye gitmesi konuşuluyordu.

Piyasada da hakim olan beklentiye göre, düzenlemelerin yapıldığı ve açığa satışta düzenlemenin geleceği öngörülmüştü.

AÇIĞA SATIŞ NEDİR?

Açık pozisyon, yatırımcıların düşmekte olan bir finansal varlıktan kâr etmek üzere başvurdukları bir alım-satım stratejisidir.

“Short position” olarak da bilinen açık pozisyonda önce yüksek fiyattaki varlıklar ödünç alınır. Ardından fiyat düştüğünde bu varlıklar gerçekten satın alınıp aracıya iade edilir.

Açık pozisyon ne demek sorusunun cevabı borsa işlemleri kapsamında incelenmelidir. Bu strateji, hisse senetlerinin değerindeki düşüşten kazanç elde etmek üzere kullanılabilir. Normalde yatırımcılar, fiyatı yükseldiğinde satıp kâra geçmeyi planlayarak hisse senedi alır.

Açık pozisyon ise bu durumun tam tersidir. Yatırımcılar, aracı kurumdan özel bir hesap dâhilinde ödünç olarak aldıkları hisseleri satarak açık pozisyon yaratır. Bu sürece açığa satış denir.

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