Beşiktaş'tan Yunus Akgün açıklaması: Verilen ceza için...

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün'e verilen 117 bin TL'lik ceza sonrası Beşiktaş, sosyal medyada 117 alkış emojisiyle tepki gösterdi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel ise cezayı değerlendirmeyerek, Federasyon kararına saygı duyduklarını belirtti ve Galatasaray'ı yenerek Süper Lig'deki ivmelerini sürdürmek istediklerini ifade etti.

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Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Süper Lig'de Antalyaspor maçının ardından yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası "hakaret" maddesinden tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmişti. Kurul, milli futbolcuyla 117 bin TL para cezası verildiğini açıkladı. Beşiktaş, kararının ardından sosyal medya hesabından 117 adet alkış emojisi paylaşarak tepki göstermişti.

"Ceza için bir şey söylemek istemiyorum"

Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'a bağlanarak siyah-beyazlı kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Yunus Akgün'e verilen cezaya da değinen Yücel, "Verilen ceza için çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce oyuncuların buna benzer yapmış olduğu davranışların cezaları daha farklı olmuştu, bu sefer daha farklı oldu ama Federasyon'un takdiridir. Saygıyla karşılamak durumundayız." ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı yenip ivmemizi sürdüreceğiz"

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Hüseyin Yücel, "Galatasaray maçını kazanıp bu ivmeyi de devam ettireceğiz. Mayıs sonuna kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." dedi.