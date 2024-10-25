Halk TV'nin yalan haberi yine elinde patladı

Halk TV'de İsmail Saymaz'ın ortaya attığı ' TUSAŞ’ın güvenliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kayınçosu Mustafa Çiftçi’ye ait bir şirket tarafından sağlanıyor' iddiasına İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi.

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Türkiye’nin savunma sanayiindeki kalbi sayılabilecek merkezlerden biri olan TUSAŞ, teröristlerin hedefi oldu.

Düzenlenen kalleş saldırının ardından TUSAŞ ile ilgili farklı tartışmalar da gündeme taşınıyor.

Halk TV'den çarpıtma

Gazeteci İsmail Saymaz, TUSAŞ’ın güvenliğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kayınçosu Mustafa Çiftçi’ye ait bir şirket tarafından sağlandığını iddia etti.

Yalan çıktı

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Çiftçi, söz konusu özel güvenlik şirketinin sahibi değil.

Çiftçi’nin şirkette herhangi bir yöneticilik görevi de bulunmuyor.

Mustafa Çiftçi, şirkette sadece sözleşmeli olarak çalışan normal bir personel.

İletişim Başkanlığı da yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı basın organları tarafından ortaya atılan iddiaları yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “TUSAŞ’ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine teslim edilmiş” iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın akrabası olarak bahsi geçen Mustafa Çiftçi'nin, ilgili özel güvenlik firmasına sahip olduğu veya yönetici olarak çalıştığı iddiası gerçek dışıdır. Mustafa Çiftçi, TUSAŞ Güvenlik Biriminde sözleşmeli olarak çalışan bir personeldir. Kişinin bu görevi dışında herhangi bir şirketle hiçbir düzeyde ilişkisi bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

"Hasan Doğan'a saldırmaya çalışmak gazetecilik değil"

Konuya ilişkin bir değerlendirme de tv100 sunucusu Kübra Par'dan geldi.

Par açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar bilgi kirliliği varken tartışmalardan bir tanesi de TUSAŞ gerektiği gibi korunabiliyor muydu, bununla ilgili doğru haberler çıktığı kadar yanlış haberler de çıkıyor biz de sorguluyoruz ama bunu yaparken de yalana yer vermememiz gerekiyor. Personel olarak çalışan bu şahıs üzerinden Hasan Doğan’a saldırmaya çalışmak gazetecilik değil.