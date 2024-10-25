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Elon Musk, Donald Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar dağıttı

Elon Musk, Donald Trump'ı destekleyenlere 1 milyon dolar dağıttı

X platformunun ve Tesla'nın sahibi milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD başkanı Donald Trump'ı destekleyen insanlara rastgele 1 milyon dolar dağıtmaya devam ediyor.

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ABD, 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek başkanlık seçimine hazırlanıyor. Haftalar kalan seçimin adayları eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile Demokratların adayı ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris arasındaki gerilim tırmanıyor.

Mitinglerini sıkılaştıran Harris ve Trump, yaklaşan seçim için vaatlerini artırmaya devam ediyor.

TRUMP'IN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Her şekilde Trump'ı destekleyen Musk, daha önceleri seçim kampanyasına 75 milyon dolar bağışlamıştı.

Trump'ın kazanmasını 'Amerika'nın kazanışı' olarak niteleyen Musk, desteklediği aday için ilginç vaatlerde bulunmuştu.

BAKANLIKTAN UYARI YEDİ

Trump'ı destekleyen kişilere rastgele 1 milyon dolar dağıtacağını açıklayan Musk, dilekçe imzalayan kayıtlı seçmenlere nakit ödeme yapılmasının federal yasaları ihlal edebileceği konusunda Adalet Bakanlığı'ndan uyarı almasına rağmen vaadini gerçekleştirdi.

1 MİLYON DOLAR SAHİPLERİNİ BULDU

Milyarder Musk, Amerika'da Trump destekçisi olan ailelere 1 milyon dolar ödeme yaptı.

Arizona, Pensilvanya, Kuzey Karolina, Georgia, Michigan, Nevada ve Wisconsin eyaletlerinde Musk'tan ödemelerini alan aileler, çeklerini sosyal medyadan paylaşarak Trump için destek istedi.

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