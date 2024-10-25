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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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Otoyolun İstanbul istikameti Kaynaşlı ilçesi Asar Suyu Köprüsü yakınlarında, 2 cip ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan K.Ş, A.Ş, Ü.Ş. ve S.G. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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