Tunceli'yi ayağa kaldıran iddia: Avukat Alişer Ölmez öz teyzesini darp etti

Tunceli'nin Yeşilkaya köyünde avukat Alişer Ölmez'in öz teyzesi emekli öğretmen Arzu Söylemez ile eşi inşaat mühendisi Hasan Söylemez'i darp ettiği iddia edildi. Yaz aylarında köyde bir ev yaparak burada yaşamaya başlayan çift, bahçe düzenlemesi ve ağaç dikimiyle uğraştıklarını ifade etti.

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Tunceli'nin Yeşilkaya köyünde yaşanan olayda, avukat Alişer Ölmez'in öz teyzesi emekli öğretmen Arzu Söylemez ile inşaat mühendisi emekli eşi Hasan Söylemez'i darp ettiği iddia edildi.

İstanbul' da yaşadığını belirten Emekli öğretmen Arzu söylemez ve eşi Hasan söylemez yaz aylarında köylerinde bir artı bir ev yaparak orda yaşadıklarını kendilerini bahçe yaparak, ağaç ekerek bir şeyler yaptıklarını anlattı.