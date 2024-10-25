BIST 8.908
DOLAR 34,28
EURO 37,15
ALTIN 3.019,98
HABER /  SPOR

Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Trabzonspor kafilesi İzmir'e gitti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı için İzmir'e gitti.

Abone ol

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamladı. Takım daha sonra özel uçakla Trabzon Havalimanı'ndan İzmir'e hareket etti.

Kafilede, ⁠Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, ⁠Onuralp Çevikkan, ⁠Pedro Malheiro, Borna Barisic, Hüseyin Türkmen, ⁠Stefano Denswil, ⁠Serdar Saatçi, Eren Elmalı, ⁠Salih Malkoçoğlu, John David Lundstram, Okay Yokuşlu, ⁠Ozan Tufan, ⁠Batista Mendy, ⁠Enis Bardhi, Edin Visca, ⁠Cihan Çanak, Muhammed Cham, ⁠Anthony Nwakaeme, Denis Dragus, Simon Banza, Umut Bozok ve ⁠Poyraz Yıldırım yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi
Saadet Partisi'nden Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro çağrısı
Saadet Partisi'nden Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro çağrısı
FETÖ 3 parçaya bölündü, taht kavgası 2006'da başladı
FETÖ 3 parçaya bölündü, taht kavgası 2006'da başladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk acil ameliyata alındı
Milli Savunma BakanI Güler: "Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir"
Milli Savunma BakanI Güler: "Türkiye hiçbir tehdide asla boyun eğmemiştir, eğmeyecektir"
Özgür Özel, partisinin dış politika ve milli güvenlik politikaları toplantısına başkanlık etti
Özgür Özel, partisinin dış politika ve milli güvenlik politikaları toplantısına başkanlık etti
Sıcaklık artıyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri
Sıcaklık artıyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'a terör saldırısıyla ilgili önemli açıklamalar
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi
TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını terör örgütü PKK üstlendi
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Deprem oldu! AFAD son depremin şiddetini duyurdu
Fahrettin Altun: "Türkiye artık terörle dizayn edilebilecek bir ülke değil"
Fahrettin Altun: "Türkiye artık terörle dizayn edilebilecek bir ülke değil"