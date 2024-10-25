Saadet Partisi'nden Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine kadro çağrısı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Fahri Kur'an kursu öğreticilerinin sorunlarını dile getirdi. Çalışkan, bu kişilerin düşük ücretle çalıştığını vurgulayarak, buna çözüm bulunmasını istedi.

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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Doç. Dr. Necmettin Çalışkan, Fahri Kur'an Kursu öğreticilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışkan, bu açıklamada Fahri Kur'an Kursu öğreticilerinin sorunları başta olmak üzere; öğreticilerin geçmiş ve gelecek hakları hakkında birçok konuya dikkat çekti.

Çalışkan, Cumhurbaşkanı'nın "Bu topraklardan dinî değerleri söküp alırsanız millet de kalmaz, devlet de" sözlerinin, bu öğreticilerin mevcut koşullarıyla çeliştiğini vurguladı.

Asgari ücretin yarısı

Çalışkan, "Zor koşullarda çalışan bu insanların aldıkları ücret ne geçimlerine yetiyor ne de emeklilik için umut beslemelerine izin veriyor" dedi.

Aldıkları ücretin yaklaşık 10 bin lira civarında olduğunu belirten Çalışkan, bu miktarın asgari ücretin neredeyse yarısı olduğuna dikkat çekerek, "Bu durumu bir çalışana reva görmek, içler acısı bir kayıtsızlık örneğidir" ifadelerini kullandı.

Fahri Kuran'a Kursu öğreticileri mağdur edildi

Fahri (Geçici) Kur'an Kursu öğreticileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yılda iki kez düzenlenen KPSS ve DHBT sınavlarıyla istihdam edilmektedir. Ancak, öğreticilerin yaşadığı mali ve sosyal hak eksiklikleri dikkat çekiyor.

Fahri Kur'an Kursu Öğreticileri Özlük hakkı olamadan hizmet veriyor

Bu öğreticiler, aylık 8-9 gün sigorta, asgari ücretin çok altında maaş ve yarım yatan sigortalar nedeniyle SGK prim borçları ile karşı karşıya kalıyor. Hiçbir özlük hakkı olmadan hizmet vermek durumunda kalan bu öğreticilerin, 2013-2018 yılları arasında kadroya alınmamaları, yüksek puanlarının heba olmasına neden oldu. 2018 sonrası yapılan az sayıda alım ise, ortaöğretim ve ilahiyat önlisans kontenjanlarının kapatılmasıyla sınırlı kaldı.

Kadrolu ve sözleşmeli olarak atanan öğreticilere stajyer eğitimi vermekte olan fahri öğreticiler, tecrübeli olmalarına rağmen kadro ve özlük haklarından mahrum kalıyor. 11 yıldır her seçim döneminde kadro sözü verilmesine rağmen, Cumhur İttifakı’nın 2018’deki taahhüdü yerine getirilmedi.

Öğreticilerin, emeklilik hakkı ellerinden alınıyor!

Fahri öğreticiler adına kadro ve özlük hakları için acil çalışma yapılması gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca, öğreticilerin görevde olup olmama şartı aranmadan, sadece SGK prim günleri dikkate alınarak emek ve tecrübe kadrolarının verilmesi talep ediliyor. Aylık sigorta ödemelerinin geçmişe dönük 30 gün üzerinden yatırılarak emeklilik hakkı sağlanması gerektiği ifade ediliyor.

Öğreticilerin, 9. yargı paketine dahil edilerek kadrolarının verilmesi talep ediliyor. Her kurumun tecrübeli eleman çalıştırmasına karşın, Diyanet bünyesinde yıllarını hizmete adamış, liyakatli ve vefakar fahri öğreticilerin de kadroya alınması gerektiği savunuluyor.