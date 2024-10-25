Fetullah Gülen'in cenazesindeki gariplikler dikkat çekti

Fetullah Gülen'in cezanesi Pensilvanya'daki çiftliğin bahçesine gömülürken "Allahu Ekber" denilmesi yasaklandı. Cenaze törenindeki gariplikleri değerlendiren yazar Emin Pazarcı, "Korkudan, fotoğraf çekilirken yüzlerini kapatıp gizlendiler. Gömdükleri "hocaları" da zaten bunlar gibiydi: Korkak, ürkek, alçak bir bukalemundu."

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in cenazesi, örgütün ABD’de karargah olarak kullandığı Pensilvanya eyaletindeki çiftliğin bahçesine gömüldü.

Cenaze töreninden yansıyan tuhaf görüntüler konuşulmaya devam ediyor.

Şafka gözlük ve maskeyle yüzlerini gizlediler

Törenin yapıldığı stadyuma girişler QR kodla gerçekleştirilirken, cenazeye geleceklere WhatsApp üzerinden verilen talimat ortaya çıktı. Cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bir bölümü, taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Tekbir getirilmedi

Ayrıca tekbir getirmenin yasak olduğu cenaze töreninde bir Kardinal Gülen'in tabutu başında İncil'den pasajlar okudu. İngilizce okunan pasajların Türkçe karşılığı şöyleydi: "Biz hepimiz onun çocuklarıyız. Kendisini bizim için feda etti. Lordumuz bu mirasın devamını sağlamamızı ve tüm dünyaya yayılmasını sağlamanı dileriz." Kardinalin tabut başında pasaj okuduğu ana ilişkin görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Firari FETÖ'cü Şemsettin Efe, cenaze öncesi ve sonrasında tekbir getirilmemesiyle övündü. Efe, "En ufak bir gürültü, slogan, tekbir buranın ortamını bozacak bir davranış görmedik" ifadelerini kullandı.

"Garip bir ayinle toprağa gömdüler"

Cenaze törenine ilişkin paylayşımda bulunan yazar Emin Pazarcı, "Hangi dine mensup bunlar? Allah diyemediler. Tekbir getirmeleri yasaklandı. Fethullah Gülen'i garip bir ayinle toprağa gömdüler. Korkudan, fotoğraf çekilirken yüzlerini kapatıp gizlendiler. Gömdükleri "hocaları" da zaten bunlar gibiydi: Korkak, ürkek, alçak bir bukalemundu.