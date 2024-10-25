BIST 8.869
DOLAR 34,29
EURO 37,18
ALTIN 3.000,34
HABER /  SPOR

Barış Alper Yılmaz'ın golü Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Barış Alper Yılmaz'ın golü Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi

 Galatasaraylı milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın İsveç ekibi Elfsborg'a attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyisine aday gösterildi.

Abone ol

Ligin internet sitesinde yer alan oylamada, Galatasaray'ın 4-3 kazandığı karşılaşmanın 44. dakikasında fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, "3. haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Fenerbahçe'ye karşı Manchester United'ın golünü atan Christian Eriksen, Bodo/Glimt'ten Villads Nielsen ve Rangers'tan Vaclav Cerny, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e uçak seferleri düzenlenecek
Rize-Artvin Havalimanı'ndan Bahreyn ve Ürdün'e uçak seferleri düzenlenecek
Lisede dehşet! Spor salonunda arkadaşını öldürdü
Lisede dehşet! Spor salonunda arkadaşını öldürdü
Bahçeli teklif etti Öcalan 'koşullar' dedi Akif Beki yazdı
Bahçeli teklif etti Öcalan 'koşullar' dedi Akif Beki yazdı
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu...
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama! TUSAŞ saldırısında yaralananların son durumu...
Kilo aldığını düşünüyordu, hastanede hayatının şokunu yaşadı
Kilo aldığını düşünüyordu, hastanede hayatının şokunu yaşadı
 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'lı 3 terörist teslim oldu
 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! PKK'lı 3 terörist teslim oldu
Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı
Egemen Bağış merkeze çekildi, yerine Metin Feyzioğlu atandı
2025'te tank fabrikası bitecek, ilk ALTAY teslim edilecek
2025'te tank fabrikası bitecek, ilk ALTAY teslim edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü kaynağında yok etme politikamız sürecek
SGK'nin geri ödeme listesine 61 ilaç daha alında
SGK'nin geri ödeme listesine 61 ilaç daha alında
Bakanlık duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Bakanlık duyurdu! Paralar hesaplara yatırılıyor
Ahmet Hakan'dan TUSAŞ sorusu: Şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?
Ahmet Hakan'dan TUSAŞ sorusu: Şehitler yerde yatarken bu hainliği kimler yaptı?