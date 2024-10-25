Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "TBMM'ye adım dahi atmasını asla kabul etmiyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Terörle masaya oturulmaz, terörle pazarlık yapılmaz, teröristlere söz verilmez, teröristlerin sözüne güvenilmez." dedi.

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Erbakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. İçişleri Bakanlığının, saldırıyı düzenleyenlerin PKK üyesi olduğunu açıkladığını hatırlatan Erbakan, terörü kınadıklarını belirtti.

Hain emelleri herkesçe bilinen, ihaneti tescilli PKK'nın devlete ve millete diz çöktüremeyeceğini vurgulayan Erbakan, TUSAŞ'ın savunma sanayisinin göz bebeği, stratejik kurumlardan birisi olduğunu ifade etti.

Erbakan, teröristlerin saldırıyı gündüz saatlerinde, ellerini kollarını sallayarak gerçekleştirdiğini söyledi.

"Oradaki jandarma kontrol noktasından teröristler nasıl geçtiler?" sorusunu yönelten Erbakan, geçen sene de İçişleri Bakanlığına saldırı düzenlendiğini anımsatarak, bakanlıkların, stratejik noktaların kolay hedef haline gelmemesi gerektiğini kaydetti.

"Güvenlik ve istihbarat zaafımız olduğunu görmüş olduk"

Olayın çok yönlü soruşturulmasını isteyen Fatih Erbakan, "Yetkililerin 'Biz terörün kökünü kazıdık, şehirde terörist kalmadı, dağlarda birkaç yüz terörist var, onların da ayakkabı numarasına kadar her türlü istihbaratını topladık' dedikleri noktada böyle saldırıların hiç yaşanmaması gerekir. Ancak maalesef bir güvenlik ve istihbarat zaafımız olduğunu, yetkililerin ifade ettiği gibi terörün de tam manasıyla bitirilmiş olmadığını bu saldırıyla görmüş olduk." diye konuştu.

Erbakan, şöyle devam etti:

"Bu haftanın en önemli gündemi haline gelen terörist başı Abdullah Öcalan'ın İstiklal Harbi'mizi yürütmüş olan Gazi Meclis'imize davet edilmesi ve umut hakkından istifade ederek serbest kalmasına yönelik yapılan çağrıdır. Böyle bir olay, milletimizin terörle mücadelesine, aziz şehitlerimizin hatırasına vurulmuş ağır bir darbedir. 40 sene boyunca Türk'üyle, Kürt'üyle bu kadar kayıplar verdik, şehitler verdik, bu kadar mücadele yaptık, güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz gözünü, bacağını, kolunu kaybetti, on binlerce yavru yetim, öksüz kaldı, eşler dul kaldı, ne büyük bedeller ödedik. 'Bütün bu mücadele, bütün bunlar bunun için miydi?' sorusu elbette soruluyor."

Terörden en çok Kürtlerin zarar gördüğüne işaret eden Erbakan, terör yüzünden bölgenin ekonomisinin geri kaldığını dile getirdi.

Fatih Erbakan, şunları söyledi:

"Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi ne Abdullah Öcalan ne PKK ne PYD ne YPG ne de tek başına DEM Parti'dir. Çözüm için muhatap aranıyorsa, Kürt halkının temsilcisi siyasi partilerdir, bölgedeki STK'lerdir, kadim aşiretlerdir, oradaki Kürt vatandaşlarımızın kendisidir. Yeniden Refah Partisi olarak doğrudan Kürt vatandaşlarımızın, meşru muhatapların muhatap alınacağı bir çözüm sürecine elbette ki 'evet' diyoruz, bunu elbette ki destekleriz."

"Türkiye'nin hayrına ve yararına değil"

Kürt vatandaşların haklarının teslim edilmesini herkesten çok istediklerini söyleyen Erbakan, birlik ve beraberlik içerisinde yaşanılmasını arzu ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Ancak güvenlik güçlerimizden kundaktaki masum bebeklere kadar 50 bin insanın kanı elinde olan bir bebek katilinin, bir teröristin TBMM'de konuşturulması ve umut hakkından yararlanarak özgürlüğüne kavuşturulması her şeyden önce devletimizi ve milletimizi aciz gösterir. Böyle bir durum Türkiye'nin hayrına ve yararına değil. Bu bir acziyettir, teslimiyettir. 40 yıllık mücadelemize ve şehitlerimizin aziz hatırasına yapılan bir saygısızlıktır. Kadınlar, çocuklar ve bebekler de dahil olmak üzere on binlerce şehidimizin kanı elinde olan terörist elebaşından yardım istemek son derece yanlış bir durumdur. Bu davet, bu çağrı, böyle bir şeyin gerçekleşmesi devlet olarak, millet olarak terörist başından yardım istememiz manasına gelir. Türkiye Cumhuriyeti devletini, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi aciz gösterir. Bunun manası nedir? '40 sene sizinle mücadele ettik ancak bu mücadele başarılı olamadık, onun için siz gelin bizi bu durumdan kurtarın' demektir. Terörle masaya oturulmaz, terörle pazarlık yapılmaz, teröristlere söz verilmez, teröristlerin sözüne güvenilmez."

Erbakan, geçmişte benzer süreçlerin yaşandığını ancak milletin ve devletin hayrına gelişmelerin gerçekleşmediğini dile getirdi.

"PKK'nın, YPG'nin, PYD'nin arkasındaki güçleri bugün ilkokula giden bir evladımız bile biliyor." diyen Erbakan, ABD yönetiminin Suriye'nin kuzeyinde YPG/PYD'den oluşan terör ordusu kurduğunu ifade etti.

"PKK'nın lağvedilmesi göz boyama olacaktır"

PKK'nın tek başına lağvedilmesinin yeterli olmayacağını ifade eden Erbakan, YPG/PYD'nin varlığını devam ettirmesi halinde bir kazanım elde edilemeyeceğini dile getirdi.

Fatih Erbakan, "Şu anda kendileri için bile bir önemi kalmayan PKK'nın lağvedilmesi, göstermelik olarak birkaç yüz örgüt mensubunun silah bırakması tek başına yeterli olmayacaktır, bir göz boyama olacaktır." diye konuştu.

Erbakan, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının PKK'nın bir mesajı olduğunu, örgütün bu saldırıyla silah bırakmaya niyeti olmadığını ifade ettiğini söyledi.

"TBMM'ye adım dahi atmasını asla kabul etmiyoruz"

Fatih Erbakan, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi olarak, yıllar önce idam cezasına mahkum olmuş eli kanlı teröristin, bebek katilinin TBMM'ye adım dahi atmasını asla kabul etmiyoruz. Çare Milli Görüş'tedir, Milli Görüş'ün Türk-Kürt kardeşliğini, İslam ve ümmet kardeşliğini tesis edecek, maddi ve manevi kalkınma hamleleriyle atacağı adımlarla bu sorunu çözebilecek olduğunu ifade ediyorum."