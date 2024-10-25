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Sıcaklık artıyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Sıcaklık artıyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Son hava durumu tahminleri

Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normallerinin bir, iki derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelinde haftalık hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Kars, Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini belirterek, "Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur şeklinde ancak Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Kars, Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Ayrıca özellikle Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yani Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde bu yağışların cumartesi günü ilk saatlerden, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Özellikle Giresun, Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara sarı kodlu uyarı yayınladıklarını belirten Çelik, vatandaşlardan ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Sıcaklık artıyor

Çelik, pazar, pazartesi, salı günleri yurt genelinde yağış beklenmediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sıcaklıklar, batı bölgelerde mevsim normallerinin 1-2 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Özellikle gece ve sabahın ilk saatlerinde ise Marmara Bölgesi ile yine yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görebiliriz. Yurtta önümüzdeki günlerde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normali civarında sıcaklar yaşayacağız."

3 büyükşehirde hava durumu

Cengiz Çelik, üç büyük ilde yağış beklenmediğini belirterek, havanın İstanbul'da bulutlu, Ankara ve İzmir'de de az bulutlu ve açık olacağını söyledi.

İllerin sıcaklıklarına ilişkin de bilgi veren Çelik, "Ankara'da en düşük sıcaklık 4-5 derece civarında, en yüksek sıcaklık 18-20 derece arasında seyrediyor. İstanbul'da yine en düşük sıcaklık 10-11 dereceler civarında, en yüksek sıcaklıklar da yine 19-20 derece civarında olacak. İzmir'de ise en düşük sıcaklığın 13-14 derece, en yüksek sıcaklığın ise 24-25 derece civarında seyretmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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