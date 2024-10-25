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Özgür Özel, partisinin dış politika ve milli güvenlik politikaları toplantısına başkanlık etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel, partisinin dış politika ve milli güvenlik politikaları toplantısına başkanlık etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin dış politika danışma kurulu ve milli güvenlik politikaları danışma kurulunun ortak toplantısına başkanlık etti.

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Partiden yapılan açıklamaya göre, 21 kişiden oluşan danışma kurulu toplantısında, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesislerine yapılan terör saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler etraflıca değerlendirildi.

Emekli büyükelçiler, emekli general ve amiraller ile güvenlik uzmanlarının da katıldığı toplantıda, ayrıca Orta Doğu coğrafyasında yaşananlar başta olmak üzere güvenlik, savunma ve dış politika alanındaki güncel gelişmeler ele alındı.

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