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Altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 130 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,2 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 3 milyon 136 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 226 milyon 797 bin 566,01 lira, işlem miktarı ise 393,02 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 227 milyon 525 bin 853,17 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Yapı ve Kredi Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

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