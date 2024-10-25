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Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek açıklaması: "Gerekirse can alıp, can vereceğiz"

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye destek açıklaması: "Gerekirse can alıp, can vereceğiz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" demişti. Yakup Kürşat Yılmaz Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

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Kürşat Yılmaz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada MHP lideri Devlet Bahçeli'ye desteğini ifade etti. Yılmaz, "Türkiye’nin üzerindeki ABD güdümlü FETÖ’ye 15 Temmuz gecesi nasıl dur denildiyse, yurt dışı güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazınacaktır. Türkiye’nin üzerinde kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdırlar. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz." dedi.

Yılmaz açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışı ile ömrünü ve memleketin birliğine adayan liderim MHP Genel Başkanı Sayın Dr. Devlet Bahçeli’nin son açıklamalarını ve meselenin derinliğini bazı şuursuzlar anlamamışlar ki, sadece bir kaç oy alabilme peşine düşmüşlerdir.

Her aldığı karar zamanla anlaşılan ve 15 Temmuz gecesi gibi Türkiye’yi defalarca kritik dönemeçlerden çıkaran Liderim Bahçeli, yeni bir milli oyun kuruyor. Milletimiz liderimize güveniyor, anlıyor ve izliyor.

Türkiye’nin üzerinde ki ABD güdümlü FETÖ’ye 15 Temmuz gecesi nasıl dur denildiyse, yurt dışı güdümlü PKK terör örgütü de bu topraklardan kökten kazınacaktır. Türkiye’nin üzerinde kirli oyunlar kuranlar, toprağımıza göz dikenler Liderim Sayın Devlet Bahçeli’nin kaldırdığı yumruğun kime ineceğini iyi anlamalıdırlar. Bilinmelidir ki, evlatları yanındadır. Bir gün, bir an, bir saniye dahi onu yalnız bırakmayacak, gerekirse can alıp, can vereceğiz.

Boş konuşanlar anlamazlar ama bir kez daha üstüne basa basa vurguluyorum:

Saygıdeğer Türkmen Beyimiz rast gele cümle kurmaz. O cümlede yer alan her harf, vatan ve millet sevgisinden başka düsturu olamayan genel başkanımızın imbiğinden süzülür de kelimeye, kelimeler cümleye dönüşür. Ülkü yolunun YILMAZ Bozkurtlarının hassasiyetlerine dokunmayın. Saygıdeğer Türkmen Beyimiz Devlet Bahçeli her ülkücünün kırmızı çizgisidir. Biz kırmızı çizgilerimizi boyayla çekmeyiz, vatan için akıtmaya hazır kanımızla çizeriz.”

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