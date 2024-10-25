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İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı

İki ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Osmaniye ve Hatay’da FETÖ üyesi olmaktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışmalar sonucu operasyonu gerçekleştirdi.

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Osmaniye ve Hatay'da düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yürüttü.

Osmaniye ve Hatay'ın Dörtyol ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 firari hükümlü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

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