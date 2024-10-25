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Sivasspor'dan müthiş geri dönüş!

Sivasspor'dan müthiş geri dönüş!

Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak puanını 14’e yükseltti. Maçta Sivasspor'un gollerini Koita, Rodrigues, Manaj ve Radakovic kaydederken, Adana Demirspor’un golleri Yusuf Barası ve Semih Güler'den geldi.

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Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. hafta açılış maçında Adana Demirspor deplasmanına konuk oldu. Sivasspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Bengali Fode Koita, 61. dakikada Garry Rodrigues, 66. dakikada Rej Manaj ve 88. dakikada Uros Radakovic kaydetti. Adana Demirspor'un golleri ise 13. dakikada Yusuf Barası ve 16. dakikada Semih Güler'den geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Sivasspor, Süper Lig'de puanını 14'e yükseltirken Adana Demirspor ise 1 puanda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek, Adana Demirspor ise Kayserispor deplasmanına konuk olacak.

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