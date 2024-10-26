İsrail ordusundan Gazze'de hastane baskını: İki sivil savunma yetkilisi alıkonuldu

İsrail ordusu, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenleyerek Sivil Savunma Müdürlüğünden iki kişiyi alıkoydu. Baskın sırasında hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölümler yaşanırken, Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri hastane personeliyle iletişimin kesildiğini açıkladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hastane müdürü ve bazı sağlık personelinin akıbetinin bilinmediğini duyurdu.

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında Sivil Savunma Müdürlüğü yetkililerinden bir kişi ile bir itfaiyeciyi alıkoydu.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlediği baskında, Sivil Savunma Müdürlüğü Cibaliya Mülteci Kampı Müdürü Said Şubeyr ile itfaiye ekibinden Ramazan el-Akra'nın alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu iki kişiyi "bilinmeyen bir yere" götürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde hedef aldığı Kemal Advan Hastanesi'ne baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun hedef aldığı Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ndeki personelle iletişimin kesildiğini belirtmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da Kemal Advan Hastanesi'ne düzenlenen baskın sonrasında Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye'nin de aralarında bulunduğu bazı sağlık personelinden haber alınamadığını ve akıbetlerinin bilinmediğini bildirmişti.