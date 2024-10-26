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HABER /  DÜNYA

İsrail, İran'daki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail, İran'daki askeri hedefleri vurduğunu duyurdu

 İsrail ordusu, İran'daki "askeri hedeflere" yönelik saldırılar düzenlediğini duyurdu. İran'dan saldırılara başarıyla karşılık verildiği ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiği açıklaması yapıldı.

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "İsrail'e yönelik son aylarda devam eden saldırılara yanıt olarak, şu anda İran'daki askeri hedeflere hassas saldırılar düzenlenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, İran ve müttefiklerinden gelen gelişmeleri takip ettiği, hem saldırı hem savunma açısından tam bir hazırlık halinde olduğu belirtildi.

Durumun sürekli olarak değerlendirildiği ve halihazırda iç cephe talimatlarında bir değişiklik yapılmadığı vurgulanan açıklamada, iç cephe talimatlarına uyulması gerektiği, halkın gelişmelerden anlık olarak bilgilendirileceği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirdi. Haberde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

 İran, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaları hedef aldığını, saldırılara hava savunma sistemleri tarafından başarıyla karşılık verildiğini ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İran, İsrail saldırısına "orantılı karşılık" vereceklerini açıkladı

İran'ın, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklı olduğu ve "orantılı karşılık" verileceği bildirildi.

İsrail medyası, gece hava saldırısı düzenlenen İran'ın karşılık vermesi durumunda ABD'nin İsrail'i savunacağı mesajının Tahran'a iletildiğini bildirdi.

İran'da tüm uçuşlar iptal edildi

İsrail'in stratejik hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıkladığı İran'da, tüm uçuşların iptal edildiği bildirildi.

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