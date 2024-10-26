Konya’da dehşet! Öğretmen koca, öğretmen eşini bıçakla öldürdü

Konya’da bir öğretmen, kendisi gibi öğretmen olan eşini bıçakla öldürdü.

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Olay akşam saatlerinde Konya’nın merkez Meram ilçesinde yaşandı.

Öğretmen koca Abdullah Küçüktaşdemir, kendisi gibi öğretmen olan eşi Ebru Küçüktaşdemir’i özel ders vermek için gittiği evin önünde bıçakla öldürdü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Ebru Küçüktaşdemir (45) yaşamını yitirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Abdullah Küçüktaşdemir (47), emniyete götürüldü.