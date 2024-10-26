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TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin HDP üyesi olduğu ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TUSAŞ'taki saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristin HDP üyesi olduğu ortaya çıktı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısına katıldığı açıklanan Mine Sevjin Alçiçek'in, Halkların Demokratik Partisi (HDP) üyesi olduğu ortaya çıktı.

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Hakkari’de 2014'te HDP Merkez İlçe Başkanlığında yöneticilik yaptığı belirtilen terörist Alçiçek'in, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yürüyüş ve açıklamalara da katıldığı belirlendi.

Kent merkezinde 7 Nisan 2015'te bir, 19 Haziran 2015'te iki ve 26 Haziran 2015'te de bir teröristin cenazesine katıldığı görüntülerle saptanan Alçiçek'in, 22 Haziran'da ise terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan lehine düzenlenen yürüyüşte yer aldığı tespit edildi.

Alçiçek'in, 14 Ağustos 2015’te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve HDP'li yöneticilerin yaptığı sözde "özyönetim" açıklamasına da katıldığı bildirildi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2015'te katıldığı yasa dışı gösteri ve eylemler nedeniyle Alçiçek hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terör örgütüne üye olmak" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Firari olan Alçiçek'in 20 Ağustos 2015'ten bu yana arandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen iki teröristin terör örgütü PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek ve Ali Örek olduğunu açıklamıştı.

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