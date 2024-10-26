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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

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 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir.

Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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