Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Samsunspor, deplasmanda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti.

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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Kasımpaşa, sahasında Samsunspor’u konuk etti. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Samsunspor 4-1 kazandı.

Kasımpaşa, karşılaşmanın 31. dakikasında Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. Mücadelenin 2. yarısına etkili başlayan Samsunspor, 68 ve 78. dakikalarda Holse ve 71. dakikada Soner Aydoğdu ile 3-1’i buldu. Karşılaşmada son sözü 86. dakikada Taıt söyledi ve mücadele 4-1 sona erdi.

Samsunspor, 19 ve 27. dakikalarda Ntcham ile penaltı atışından sonuç alamadı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 22 puanla 2. sıraya yükseldi. Kasımpaşa ise 11 puanla 10. sırada yer aldı.

Samsunspor, gelecek hafta sahasında Antalyaspor’u konuk edecek. Kasımpaşa ise zorlu Beşiktaş deplasmanına çıkacak.